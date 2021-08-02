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Эксперт объявил об условии США от Украины: решение по НАТО в обмен на Северный поток-2

2 августа 2021, 05:28
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США и Германия уже решили вопрос с проектом СП-2, поэтому Киеву нужно действовать, считает Тарас Семенюк.

Зеленский, Байден
Зеленский мог бы потребовать от США предоставления статуса основного союзника вне НАТО – эксперт / коллаж УНИАН

Официальные Вашингтон и Берлин достигли договоренностей по газопроводу Северный поток-2. И теперь в Киеве должны принимать меры. Украина должна просить США предоставить государству особый статус союзника вне НАТО. Это лучший вариант в сложившихся условиях, так как украинское государство становится более уязвимым из-за запуска российского трубопровода. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики Тарас Семенюк.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что вопрос по СП-2 уже предопределен, поэтому Киеву для решения такой проблемы следует требовать от Штатов предоставления украинском государству особого статуса союзника вне НАТО. Это наиболее оптимальный вариант в ситуации, когда украинскую ГТС, по сути, списали, а проблемы национальной безопасности страны становятся все более актуальными после запуска трубопровода Газпрома.

Читайте такжеМир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом"Думаю, стратегически вопрос "Северного потока – 2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО. С запуском Северного потока – 2 угроза нашей национальной безопасности со стороны России вырастает. Наша труба – уже как использованный материал. Особый статус союзника вне НАТО – єто хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры", - считает эксперт.

Также он добавил, что президенту Зеленскому следовало бы поговорить по данному вопросу с главой Белого дома Байденом в ходе их встречи в Вашингтоне.

"Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно", - подчеркнул Тарас Семенюк.

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Встреча Зеленского с Байденом и Северный поток-2

В Белом доме официально пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу с главой США Джо Байденом 21 июля – в день объявления американо-немецкой сделки по газопроводу Северный поток-2. Встреча лидеров государств должна состояться 30 августа.

Согласно декларации Соединенных Штатов и ФРГ по СП-2, Германия должна гарантировать санкции против России в случае агрессии Москвы против Киева, а также продления российско-украинского транзитного договора, которые истекает в 2024 году, еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали сделку по Северному потоку-2. Спикер главы государства Сергей Никифоров сказал, что такая декларация без подписей на самом деле ничего не гарантирует Украине, особенно в вопросах агрессии России и сохранения транзита. Поэтому, пока все вопросы не решены, Киев намерен противодействовать СП-2 и вести дальнейшие переговоры с Западом.

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что проблемой для Киева перед визитом Зеленского в Вашингтон является ситуация, связанная с противоречиями Белого дома и Конгресса по вопросу СП-2. Парламент выступает против газопровода, тогда как некоторые чиновники администрации Байдена поддерживают договоренности с Россией. При этом украинская сторона не будет спекулировать данным вопросом и ожидает конструктивных переговоров.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что Зеленского и Байдена ждет разговор на повышенных тонах. В Киеве крайне недовольны сделкой США и ФРГ по Северному потоку-2 и намерены заручиться поддержкой Конгресса по этому вопросу.

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