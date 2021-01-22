Ермак высказался об исключении Дубинского из фракции Слуга народа: появился ответ нардепа

Александр Дубинский / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о возможном исключении из фракции Слуга народа нардепа Александра Дубинского, против которого были введены американские санкции.

"Насколько мне известно, фракция партии Слуга народа относится к этому вопросу очень серьезно и ответственно. Народные депутаты стремятся всесторонне изучить все обстоятельства и аргументы", - сказал глава ОП в комментарии изданию Strana.ua.

Он подчеркнул, что в четверг состоялась встреча членов фракции с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

"Депутаты планируют также заслушать Александра Дубинского, хорошо все взвесить и принять решение. Убежден, что это и является свидетельством политической зрелости и государственной позиции большинства депутатов Слуги народа", - отметил Ермак.

В свою очередь Дубинский прокомментировал заявление Ермака о возможном исключении его из парламентской фракции Слуга народа.

"О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции. Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. Об остальном чуть позже. Ждите", - заявил Дубинский.

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Отметим, что в своем Telegram-канале Дубинский утверждает, что Monobank предложил ему закрыть счет в банке.

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой Монобанка засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну, чтобы якобы не иметь им лишних проблем)" - написал Дубинский.

Депутат отметил, что не собирается закрывать счет.

Санкции против Александра Дубинского: