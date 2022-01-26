ЕС инвестирует около 6,5 млрд евро в экономику Украины

ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины.
ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины, заявил еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев.
"Сегодня в Киеве вместе с президентом Владимиром Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти 5 ключевых проектов", - говорится в сообщении.
Угроза военного вторжения РФ в Украину
В Белом доме ранее со ссылкой на американскую разведку заявили о том, что Россия может готовить план по военному вторжению в Украину при использовании сценария нападения на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Ситуация может быть использована в качестве повода для запуска наступления на украинское государство.
Журналисты CNN опубликовали материал с данными Минобороны Украины, согласно которому неподалеку от украинских границ сконцентрировано уже более 127 тысяч российских войск. В оборонном ведомстве допускают сценарий ракетных ударов со стороны РФ по объектам стратегической важности.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение войск России в приграничных с Украиной территориях – "меры предосторожности". Москва якобы обеспокоена сложной ситуацией в регионе и действиями НАТО.
Глава Белого дома Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае военной атаки на Украину. Российским банкам могут запретить работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что во власти Украины на фоне сведений о санкциях США против России, дескать, могут пойти на силовой сценарий по освобождению оккупированных территорий Донбасса.
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