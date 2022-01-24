ЕС захватила лидерство: Слуга народа скатилась в рейтинге партий – опрос

Украинцы рассказали о своих политических предпочтениях / УНИАН

Партию Европейская солидарность поддерживают 18,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором на выборах в Верховную Раду.

На втором месте президентская партия Слуга народа с 13,7% поддержки, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20-21 января.

Отметим, что далее в рейтинге следуют несколько партий, которые преодолевают проходной барьер в Раду:

Батькивщина — 13,7%;

ОПЗЖ -11,6%;

Розумна политика — 7,6%;

Сила и честь — 7,4%;

Наши - 5,5%.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросла поддержка Евросолидарности (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии Слуга народа (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

/ kiis.com.ua

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

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Опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеСлуга народа по популярности уступила партии Порошенко - новый опросСтатистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Ранее за партию Европейская солидарность готовы были отдать свои голоса 19,8% украинцев среди тех, кто собирается голосовать и определился со своими предпочтениями на парламентских выборах.

За Слугу народа проголосуют 18,4%, свидетельствовали данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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