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"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2024, 23:26
Президент уволил своего помощника, советников и уполномоченных президента.
Зеленский
Зеленский анонсировал новые кадровые решения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего помощника Сергея Шефира, а также трех советников - Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. После этого он анонсировал новые кадровые решения в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что сейчас идет перезагрузка государственных институтов.

"На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы - по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным", - сказал Зеленский.

видео дня

Кто такой Сергей Шефир?

Сергей Нахманович Шефир (род. 25 мая 1964, Кривой Рог, Днепропетровская область, УССР) – украинское государственное должностное лицо, был первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и отвечал за организацию ежедневной работы главы государства (уволен 30 марта 2024 года), до этого – сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95", пишет Википедия.

Увольнение должностных лиц Офиса президента Украины - что известно

Напомним, Зеленский 29 марта уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену. Так, с должности заместителя руководителя Офиса президента был уволен Андрей Смирнов, который отвечал за судебную и правовую реформы - ему на замену назначили Ирину Мудрую, которая ранее работала заместителем министра юстиции.

Также Зеленский указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Алексея Днепрова. Его место займет Елена Ковальская.

30 марта стало известно о том, что Зеленский уволил своего помощника Шефира и нескольких своих советников. Также указами президента были уволены внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

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