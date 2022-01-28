"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

Президент Украины рассказал, как избежать эскалации конфликта с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем его переговоров с Джо Байденом являются санкции против России. Глава государства уверен, что их необходимо вводить уже сейчас.
Об этом он заявил в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ.
"Я не только президент. Я отец, я сын. Нам есть что защищать. Мы понимаем, что нам нужно делать и поэтому я так подробно обсуждаю этот вопрос с президентом Байденом", - отметил Зеленский.
Президент Украины заявил, что одно из главных тем обсуждения с американским лидером являются санкции против РФ.
"Я понимаю, что этот вопрос нравится не всем членам НАТО, но мы (Украина - ред.) хотим конкретики в том, на что мы можем рассчитывать", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что санкции против России необходимо вводить уже сейчас, что избежать эскалации.
Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о жестких санкциях против Москвы в случае полномасштабного военного вторжения в Украину. Банкам России могут запретить работать с долларом.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика Вашингтона о новых санкциях против России может привести к, дескать, силовому сценарию Киева по освобождению оккупированного Донбасса.