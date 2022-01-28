"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем его переговоров с Джо Байденом являются санкции против России. Глава государства уверен, что их необходимо вводить уже сейчас.

Об этом он заявил в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ.

"Я не только президент. Я отец, я сын. Нам есть что защищать. Мы понимаем, что нам нужно делать и поэтому я так подробно обсуждаю этот вопрос с президентом Байденом", - отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что одно из главных тем обсуждения с американским лидером являются санкции против РФ.

"Я понимаю, что этот вопрос нравится не всем членам НАТО, но мы (Украина - ред.) хотим конкретики в том, на что мы можем рассчитывать", - заявил Зеленский.

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Президент также отметил, что санкции против России необходимо вводить уже сейчас, что избежать эскалации.

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о жестких санкциях против Москвы в случае полномасштабного военного вторжения в Украину. Банкам России могут запретить работать с долларом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что риторика Вашингтона о новых санкциях против России может привести к, дескать, силовому сценарию Киева по освобождению оккупированного Донбасса.