Евросоюз присоединится к платформе по деоккупации Крыма - Зеленский

ЕС готов присоединиться к инициативе Крымская платформа.
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма. Санкции против Российской Федерации, которые были введены ЕС, будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС.
"Я рад, что ЕС готов присоединиться к нашей инициативе Крымская платформа. Кроме того, мы подробно обсудили нарушения прав человека в Крыму, страдающих от оккупации и преследований", - заявил он.
Зеленский также добавил, что ЕС и Украина в очередной раз призвали Россию обеспечить полное выполнение минских договоренностей.
"Я получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.
Крымский вопрос – о чем говорилось ранее:
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН в котором подчеркнул, что оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что мир не усвоил трагический урок Второй мировой войны.
- Журналист Иван Яковина заявил, что в случае победы "демократа" Джо Байдена в президентской гонке США, Украина вернет Крым и Донбасс.
- Российская журналистка и политик Ксения Собчак заставила Наталью Поклонскую оправдываться в проведении незаконного референдума в Крыму.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым под оккупацию, должны понести ответственность.