Евросоюз присоединится к платформе по деоккупации Крыма - Зеленский

Зеленский заявил, что ЕС присоединится к платформе о деоккупации Крыма / УНИАН

Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма. Санкции против Российской Федерации, которые были введены ЕС, будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС.

"Я рад, что ЕС готов присоединиться к нашей инициативе Крымская платформа. Кроме того, мы подробно обсудили нарушения прав человека в Крыму, страдающих от оккупации и преследований", - заявил он.

Зеленский также добавил, что ЕС и Украина в очередной раз призвали Россию обеспечить полное выполнение минских договоренностей.

"Я получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

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