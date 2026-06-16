Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день жарко
- Кого нужно позвать в гости в этот день
- Что нельзя делать с деньгами 17 июня
17 июня церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Как сообщает Главред, они происходили из персидских земель и были людьми высокого положения, связанными со знатью и военной службы.
Их отправили в качестве посланников к римскому императору Юлиану Отступнику для ведения переговоров. Эта миссия стала для них испытанием веры.
Они участвовали в языческих обрядах, но отказались поклоняться идолам. Это вызвало гнев власти. Святые открыто поддержали Христа и отказались отречься от веры. Их жестоко пытали и приговорили к смертной казни.
Что можно делать 17 июня
- В этот день нужно помолиться. У святых просили мира в семье и исцеления от душевных тревог.
- В этот день нужно устроить вечером застолье и собрать всю семью. Предки верили, что шум будет отпугивать злые силы.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда все вернется сторицей.
Что нельзя делать 17 июня
1. Нельзя 17 июня ссориться и конфликтовать. Иначе это притянет неприятности.
2. Нельзя 17 июня отказывать в помощи нуждающимся. Считается, тогда у вас будут проблемы.
3. Нельзя 17 июня одалживать деньги. Предки верили, что это притянет еще больше финансовых проблем.
4. Нельзя 17 июня сплетничать и распускать слухи. Вы можете притянуть к себе проблемы.
Приметы 17 июня
- Если в этот день ясно, то лето будет сухим.
- Если в этот день активно гудят пчелы, то день будет солнечным.
- Если в этот день кошки ищут прохладу, то будет жара.
- Если в этот день дождь, то лето будет прохладным.
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