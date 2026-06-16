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Что нельзя делать с деньгами в праздник 17 июня: приметы в этот день

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2026, 16:02
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Что можно делать 17 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 17 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день жарко
  • Кого нужно позвать в гости в этот день
  • Что нельзя делать с деньгами 17 июня

17 июня церковь почитает память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Как сообщает Главред, они происходили из персидских земель и были людьми высокого положения, связанными со знатью и военной службы.

Их отправили в качестве посланников к римскому императору Юлиану Отступнику для ведения переговоров. Эта миссия стала для них испытанием веры.

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Они участвовали в языческих обрядах, но отказались поклоняться идолам. Это вызвало гнев власти. Святые открыто поддержали Христа и отказались отречься от веры. Их жестоко пытали и приговорили к смертной казни.

Что можно делать 17 июня

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили мира в семье и исцеления от душевных тревог.
  • В этот день нужно устроить вечером застолье и собрать всю семью. Предки верили, что шум будет отпугивать злые силы.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда все вернется сторицей.

Что нельзя делать 17 июня

1. Нельзя 17 июня ссориться и конфликтовать. Иначе это притянет неприятности.

2. Нельзя 17 июня отказывать в помощи нуждающимся. Считается, тогда у вас будут проблемы.

3. Нельзя 17 июня одалживать деньги. Предки верили, что это притянет еще больше финансовых проблем.

4. Нельзя 17 июня сплетничать и распускать слухи. Вы можете притянуть к себе проблемы.

Приметы 17 июня

  • Если в этот день ясно, то лето будет сухим.
  • Если в этот день активно гудят пчелы, то день будет солнечным.
  • Если в этот день кошки ищут прохладу, то будет жара.
  • Если в этот день дождь, то лето будет прохладным.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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