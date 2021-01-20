Глава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

Киеву не стоит прибегать к силе в вопросе возвращения Донбасса и Крыма, полагает Анн Линде / УНИАН

Глава ОБСЕ Анн Линде считает, что Украине никогда не нужно забывать о Донбассе и Крыме и не стоит применять силу.

Благодаря силе нельзя установить стойкий мир, рассказала Линде в интервью Европейской правде.

По мнению собеседницы, ситуация на Донбассе не может превратиться в замороженный конфликт.

"...никогда не стоит применять (силу – Ред.), поскольку силой не установить устойчивый мир. И не зря в отношении того же Нагорного Карабаха между сторонами (Армения и Азербайджан – Ред.) нет мирного соглашения", – заявила глава ОБСЕ.

Напомним, в конце ноября 2020 года нардеп и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев поделился, что Россия снова срывала минские переговоры для урегулирования ситуации на Донбассе.

Политик подчеркнул, что российская сторона всегда выдвигает неприемлемые условия и обвиняет Киев в неготовности к переговорам.

Чернев полагает, что Киев никогда не сможет вернуть Донбасс под свой контроль мирным путем.