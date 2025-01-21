Илон Маск показал "нацистский" жест, поздравляя Трампа с инаугурацией

Дональд Трамп сделал Маска руководителем нового Департамента эффективности правительства.

https://glavred.info/politics/ilon-mask-pokazal-nacistskiy-zhest-pozdravlyaya-trampa-s-inauguraciey-10632488.html Ссылка скопирована

Маск "зиганул" на инаугурации Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Илон Маск:

Маск хочет освоить Марс

Маск считает победу Трампа исторической

Новый президент США Дональд Трамп сделал гендиректора Tesla Илона Маска руководителем нового Департамента эффективности правительства. Он выступил на Capital One Arena в Вашингтоне и закончил свою речь странным жестом. Об этом сообщает Sky News.

Маск назвал победу Трампа исторической и уверен в её важности для будущего человечества.

видео дня

"Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы это сделали (проголосовали за Трампа на выборах - ред.). Спасибо. Мое сердце к тебе. Именно благодаря вам обеспечено будущее цивилизации. Благодаря вам. Наконец мы будем иметь безопасные города, безопасные города, безопасные границы, разумные расходы, основные вещи", – заявил Маск.

Маск также заявил о намерении освоить Марс и о вере в то, что американские астронавты установят там флаг США.

Свою речь Маск закончил странным жестом, который даже напоминал "нацистский" жест.

Инаугурация Трампа - новости по теме

Напомним, инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США началась с утренней службы в Церкви Святого Иоанна. После этого Трамп встретится с Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме. Основные торжества состоятся в Конгрессе США.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп намерен начать массовые депортации нелегальных мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации. Первая волна операций начнется в Чикаго, с участием 100-200 офицеров иммиграционной службы.

Прямо перед инаугурацией Байден помиловал ряд чиновников. Среди помилованным Байденом - Марк Милли, который называл Трампа "фашистом".

Также стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией. Он отметил, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

Другие новости:

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред