История безжалостна к тиранам: Подоляк напомнил о крахе Российской империи

Подоляк высказался о судьбе России / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил распад Российской империи после вступления в Первую мировую войну.

"В 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну. Публика аплодировала в патриотическом угаре, предвкушая будущие победы. Никто не мог даже представить, какой крен даст история уже за три года - чем все закончится для империи и какая судьба постигнет царя", - отметил Подоляк в Twitter-аккаунте

По словам советника главы Офиса президента, в Кремле с легкостью принимают решение об обстреле украинских городов в "золотых кабинетах", поскольку считают, что они вечны, а падение экономики не скажется на их благосостоянии.

"Но история бывает безжалостной к авантюрам тиранов. Часы уже начали обратный отсчет", - добавил Подоляк.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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