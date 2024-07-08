Как победа Путина может повлиять на мир: Столтенберг удивил заявлением

Если Путин победит в Украине, это не только ободрит президента России, но также ободрит президента Си, говорит генсек НАТО.

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Столтенберг сказал, как победа Путина может повлиять на мир / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Война в Украине демонстрирует тесную связь России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Путин и Си "хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели поражение в Украине". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает СBS News.

По его словам, Китай является главным источником военной агрессии России против Украины. Генсек рассказал, как победа Путина может повлиять на мир.

"Если Путин победит в Украине, это не только ободрит президента России, но также ободрит президента Си. Как сказал премьер-министр Японии, что происходит в Украине сегодня может произойти в Азии завтра", - сказал Столтенберг. видео дня

Он пояснил, что это демонстрирует, что Альянс важен для Соединенных Штатов также в решении проблем Китая.

"США большие, но в НАТО вы имеете то, чего нет ни в одной другой большой державе, а это более 30 друзей и союзников. Соединенные Штаты составляют 25% мирового ВВП. Вместе с союзниками по НАТО было вдвое больше, 50% мировой экономической и военной мощи. Таким образом, Соединенные Штаты также сильнее в борьбе с Китаем вместе с НАТО", - отмечает Столтенберг.

Генсек Альянса также добавил, что Виктор Орбан посетил Россию не от имени НАТО. Ведь разные члены Альянса по-разному взаимодействуют с Кремлем.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Война в Украине - помощь НАТО

Напомним, как сообщал ранее Главред, страны-члены НАТО достигли договоренностей по финансированию военной помощи Украине на сумму более 40 миллиардов долларов.

На саммите НАТО, который состоится в июле, Украине планируют предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью - в Германии. Для Украины это скорее хорошо, чем плохо, ведь ФРГ с начала полномасштабной войны изменила свое мнение о стране-агрессоре России и активно оказывает помощь Украине.

Кроме того, вопрос военной помощи Украине особенно остро навис над западным миром в последний год, после почти полугодовой заморозки пакета помощи в США. Поэтому сейчас западные лидеры ищут возможность обеспечить Украину постоянной поддержкой, не в зависимости от политических изменений в той или иной стране.

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