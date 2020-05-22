Как повлияют "пленки Деркача" на отношения Украины и США: эксперт дал прогноз

Отношения между Украиной и США могут испортиться / УНИАН

Так называемые "пленки Деркача", как бы они не использовались во время американской избирательной кампании, ничего хорошего Украине не принесут. Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический аналитик, глава Центра исследования политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний.

По его словам, последствия появления "пленок Деркача" для Украины могут быть очень негативные.

"Ведь, как показывает опыт даже минимальных воздействий украинских структур на американские выборы, это потом становится поводом для критики Украины и портит наши отношения со Штатами. А сейчас, получается, происходит непосредственное вмешательство в ход американских выборов, которое по Украине может ударить бумерангом. Америка - мощное государство, не любит, когда кто-то вмешивается в ее выборы или ее политику", - отметил эксперт.

Он добавил, что Украина выходит на повестку дня США не со своими товарами или интеллектом, а с утечкой секретной информации. Таким образом государство точно не создает положительный имидж и не будет пользоваться успехом в Америке.

"Поэтому, боюсь, для Украины "пленки Деркача" (как бы эта информация не использовалась во время американской избирательной кампании) не принесут ничего хорошего и точно не создадут положительный имидж нашей стране", - резюмировал политический аналитик.

Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач собрал пресс-конференцию, в рамках которой обнародовал аудиозаписи с разговорами лиц, голоса которых похожи на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Из серии обнародованных телефонных переговоров следует, что Байден активно вмешивался во внутриполитические процессы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая высказался относительно данного скандала. Президент, упомянув "пленки Деркача", намекнул, что его предшественнику грозит ответственность.

21 мая стало известно, что в украинский МИД поступило несколько звонков из Вашингтона после заявлений президента Владимира Зеленского касательно записей разговоров Порошенко и Байдена. В Госдепе считают, что подобные заявления несут в себе опасность и могут повлиять на президентскую гонку в США.