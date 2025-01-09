Кандидат в президенты Польши 'сорвал овации' Кремля: МИД Украины жестко ответило

МИД Украины раскритиковало манипуляционные заявления польского политика и заявило, что они вредят двусторонним отношениям.

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МИД Украины ответил на заявления Навроцкого / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ipn.gov.pl

Главное из заявления МИД Украины:

Политические соображения Навроцкого стоят выше стратегических интересов Польши и отношений с Украиной

Заявления Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле

Украина и Польша активно работают над решением исторических споров

Заявления кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который поставил под сомнение возможность членства Украины в ЕС и НАТО, являются манипулятивными. Польский политик ставит политические соображения выше интересов Польши и взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил МИД Украины.

"Обратили внимание на комментарии главы Института национальной памяти Республики Польша Кароля Навроцкого, в которых вопрос членства Украины в ЕС и НАТО узависимы от решения вопросов общей истории. Отвергаем эти тенденциозные и манипулятивные утверждения", - говорится в заявлении МИД. видео дня

Дипломаты подчеркнули, что попытки связывать это с решением исторических споров не отвечает стратегическим интересам Польши и не способствует развитию добрососедских отношений между странами, а такоже нарушает общие ценности свободы, демократии и справедливости. МИД напомнил, что Украина и Польша активно работают над решением сложных исторических вопросов.

"Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", - добавили в МИД.

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Напомним, Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Польский премьер Дональд Туск резко отреагировал на заявления кандидата в президенты Кароля Навроцкого и обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому, спросив, не стыдно ли ему поддерживать кандидата, который выступает против европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в Европейский Союз не является критическим вопросом для Польши и она может выдвигать определенные требования, в частности относительно Волынской трагедии. Он уточнил, что это не касается гуманитарной или военной помощи, которую Польша предоставляет безоговорочно.

Как ранее сообщал Главред, офицер "Азова" заявил, что заявления польских чиновников повышают неприязнь к Украине в польском обществе. В частности он раскритиковал министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша за возмущение по поводу красно-черных флагов УПА на польских БТР.

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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