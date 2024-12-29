Прекращение электроснабжения из Словакии: Польша готова помочь Украине

Заверения Варшавы прозвучали на фоне спора о будущем транзите российского газа через Украину.

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Прекращение электроснабжения из Словакии / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Ключевые тезисы:

Польша готова поставлять Украине электроэнергию

Страна компенсирует любой дисбаланс в энергосистеме Украины

Польша готова оказать помощь Украине, если Словакия отключит электроэнергию из-за газового конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые могут возникнуть в перегруженной системе Украины, если Словакия примет решение остановить подачу.

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Отмечается, что заверения Варшавы прозвучали на фоне эскалации спора о будущем транзите российского газа через Украину. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько дней назад пригрозил, что страна прекратит поставки электроэнергии, которая нужна Украине во время отключений сети, если это будет необходимо.

Издание отмечает, что почти через три года после полномасштабного вторжения России в Украину, Братислава по-прежнему зависит от дешевого газа от "Газпрома", тем самым подрывая усилия ЕС по снижению зависимости от российской энергии.

Спор о транзите российского газа - что известно

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекратить энергоснабжение Украины, если Киев прекратит транспортировать российский газ в Центральную Европу после 1 января.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все выглядит так, что диктатор из России Путин таки поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором.

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