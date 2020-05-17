Выяснилось, как будут пересекать КПВВ жители оккупированного Луганска

Выяснилось, как будут пропускать жителей ОРДЛО / УНИАН

Новости Донбасса - после снятия карантина, введенного из-за коронавируса, для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет создана специальная электронная очередь для пересечения линии разграничения.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и отметил, что за уже 2-месячный период карантина у людей, которые сегодня живут на неподконтрольных территориях, накапливаются пенсионные, социальные выплаты.

"Они сегодня не могут получить эти деньги, отоварить их. Соответственно, после открытия линии разграничения если это количество людей одновременно захочет пройти КПВВ — они физически не смогут этого сделать. Мало того: все, кто перейдут линию разграничения, попадут в "Ощадбанк", а там не хватит столько наличных денег, чтобы их всем выдать. Это невозможно", — сказал министр.

Чтобы была возможность урегулировать поток людей, планируется создание электронной очереди пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

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"Мы создали коммуникацию по общению нашего министерства и Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, "Ощадбанка", СБУ, Госпогранслужбы и иных взаимосвязанных ведомств. И мы понимаем, что, условно, с такого-то числа будут открыты КПВВ. Например, пенсионеры. У них у всех есть свое электронное пенсионное удостоверение, идут смс-сообщения от "Ощадбанка", соответственно, они получат уведомление. Это может быть алфавитный порядок уведомления лиц. Но я склоняюсь к возрастному порядку. Люди более старшего возраста — в первую очередь, и брать десятилетиями или пятилетиями", — пояснил Резников.

Ранее Главред писал, что граничения на въезд и выезд на территории, временно оккупированные боевиками "ДНР/ЛНР", не касаются жителей Донетчины и Луганщины, а также коммерсантов и организаций, занимающихся обеспечением жизнедеятельности региона.