Конституционный суд "поставил крест" на указе Порошенко насчет НАБУ – СМИ

КС "поставил крест" на указе президента о назначении Артема Сытника главой НАБУ, выяснили журналисты / УНИАН

Указ президента, которым Артем Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.

Конституционный суд Украины "поставил крест" на документе о назначении Сытника главой НАБУ, сообщает Telegram-канал ЗЕландия.

По его данным, официально решение КСУ будет объявлено в ближайшее время.

"Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ Артема Сытника…", – отмечается в сообщении.

Напомним, Артем Сытник назначен директором НАБУ в 2015 году тогдашним президентом Петром Порошенко. Сытник стал первым главой Бюро.

Группа из 51 нардепа инициировала дело в Конституционном суде – политики считают, что пять лет назад Порошенко, назначая директором НАБУ Сытника, превысил полномочия и нарушил ряд положений Конституции, в частности, статью, которой запрещена узурпация власти.