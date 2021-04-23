Кравчук раскрыл детали условия поездки Зеленского в Россию

Зеленский не должен ехать в Россию до тех пор, пока идет война на Донбассе - Кравчук / УНИАН

До тех пор, пока идет война на Донбассе, а Россия является государством-агрессором, нет никаких шансов на поездку президента Украины Владимира Зеленского в Москву и на восстановление российско-украинских отношений. Ситуация может измениться только в случае завершения военных действий и возвращения Киеву оккупированных территорий. Путин должен посетить восток украинского государства, чтобы увидеть последствия политики Кремля. Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера первый президент Украины рассказал о том, что глава государства Владимир Зеленский не должен ехать в Москву до тех пор, пока идет война на Донбассе.

"Наша позиция должна быть такой: пока идет война, пока Россия – агрессор и активно разрушает отношения, и речи быть не может о восстановлении или более точных отношениях между Россией и Украиной", - считает Кравчук.Читайте такжеРезников объявил о признании Путиным "ЛДНР" и выходе РФ из "Минска"

Также он напомнил, что президент Зеленский с 2019 года был на Донбассе 22 раза, тогда как Путин ни разу не приезжал в зону вооруженного конфликта. При этом президент РФ в ответ на инициативы украинского главы государства говорит Зеленскому о том, что вопрос конфликта на востоке страны Киев должен якобы решать с "ЛДНР".

"Он видит разрушение и видит, что там происходит. Путин не знает и не видит. Вот он говорит: я приеду, мы встретимся в любой точке Донбасса и он увидел бы последствия его политики. Но он говорит: нет, мы этот вопрос не обсуждаем, пусть это вопрос Украина обсуждает с "ДНР" и "ЛНР", - добавил Леонид Кравчук.Читайте такжеАрестович назвал условие Киева по встрече с РФ, Францией и ФРГ на Донбассе

Политик подчеркнул, что о восстановлении отношений Украины и России речь будет идти только в том случае, если завершится вооруженный конфликт, а захваченные территории будут возвращены Киеву.

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