Кравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе

Грызлов назвал ОРДЛО Украиной - Кравчук / УНИАН

В ходе переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей якобы принадлежат боевикам. После этого глава украинской делегации Леонид Кравчук заставил его извиниться.

Об этом первый президент Украины рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, во время переговоров в формате видеоконференции Грызлов обратился к украинским представителям ОРДЛО со словами о том, что они якобы не должны задавать вопросы, так как данные территории, дескать, принадлежат представителям незаконных вооруженных формирований. Кравчук попросил Грызлова извиниться.

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, принадлежащая ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", - утверждает украинский политик.

Также он добавил, что Грызлов в итоге изменил свое заявление и назвал отдельные районы Донбасса неконтролируемой официальным Киевом территорией Украины.

"Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеКравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу