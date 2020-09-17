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Кравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе

17 сентября 2020, 12:46

Кравчук подчеркнул, что Донбасс – территория Украины.

Кравчук
Грызлов назвал ОРДЛО Украиной - Кравчук / УНИАН

В ходе переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей якобы принадлежат боевикам. После этого глава украинской делегации Леонид Кравчук заставил его извиниться.

Об этом первый президент Украины рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, во время переговоров в формате видеоконференции Грызлов обратился к украинским представителям ОРДЛО со словами о том, что они якобы не должны задавать вопросы, так как данные территории, дескать, принадлежат представителям незаконных вооруженных формирований. Кравчук попросил Грызлова извиниться.

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, принадлежащая ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", - утверждает украинский политик.

Также он добавил, что Грызлов в итоге изменил свое заявление и назвал отдельные районы Донбасса неконтролируемой официальным Киевом территорией Украины.

"Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеКравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу

  • Ранее у Путина назвали Россию "посредником" в конфликте на Донбассе. Пресс-секретарь главы РФ в ответ на вопрос о срыве перемирия в зоне конфликта на востоке Украины заявил, что Москва приложит максимум усилий для прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
  • Российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном сказал, что Украина выборочно выполняет пункты Минских соглашений и трактует договоренности по-своему.
  • Тем временем бывший глава пресс-службы ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему Украина не идет на силовой сценарий освобождения Донбасса.

новости Украины Донбасс Леонид Кравчук Борис Грызлов ТКГ
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