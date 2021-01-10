Кулеба назвал Крым "острой раной" для Путина

Глава МИД пригласил Путина принять участие в Крымской платформе.
Власти РФ остро отреагировали на создание Крымской платформы - это говорит о том, что тема остается болезненной для агрессора.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был "приятно удивлен" бурной реакцией Москвы на инициативу Украины по Крыму, пишет Обозреватель.
"Попали просто в яблочко", - заверил глава МИД.
Он обратил внимание на то, что крымский вопрос снова возвращен в повестку дня как в Украине и РФ, так и в мире. Это очень важно. Власти России постоянно твердят о том, что крымский вопрос для них закрыт.
Однако их реакция говорит о то, что это далеко не так, а Крым остается "открытой раной" для агрессора.
Читайте такжеКулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат
"Хорошенько насыпали соли в нее", - порадовался украинский министр. Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы эта "рана" не заживала и мешала жить агрессору.
Говоря о самой Крымской платформе, глава МИД отметил, что там будет обсуждаться выход России с полуострова и возвращение юрисдикции Киева над территорией. Он пригласил Москву принять участие в мероприятиях.
Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в ходе своего визита в Турцию сделал заявление о том, что официальный Киев создает переговорную площадку – Крымская платформа, целью которой станет выработка решений по деоккупации украинского полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность Анкары присоединиться к Крымской платформе и подчеркнул непризнание республикой аннексированного Крыма территорией РФ.
- В МИД Украины 28 октября заверили, что Соединенные Штаты Америки также поддерживают Киев в направлении реализации Крымской платформы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 декабря назвал ключевые приоритеты, в рамках которых будет работать Крымская платформа.