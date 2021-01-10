Кулеба назвал Крым "острой раной" для Путина

Кулеба высказался о вопросе Крымской платформы / УНИАН

Власти РФ остро отреагировали на создание Крымской платформы - это говорит о том, что тема остается болезненной для агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был "приятно удивлен" бурной реакцией Москвы на инициативу Украины по Крыму, пишет Обозреватель.

"Попали просто в яблочко", - заверил глава МИД.

Он обратил внимание на то, что крымский вопрос снова возвращен в повестку дня как в Украине и РФ, так и в мире. Это очень важно. Власти России постоянно твердят о том, что крымский вопрос для них закрыт.

Однако их реакция говорит о то, что это далеко не так, а Крым остается "открытой раной" для агрессора.

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"Хорошенько насыпали соли в нее", - порадовался украинский министр. Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы эта "рана" не заживала и мешала жить агрессору.

Говоря о самой Крымской платформе, глава МИД отметил, что там будет обсуждаться выход России с полуострова и возвращение юрисдикции Киева над территорией. Он пригласил Москву принять участие в мероприятиях.

Крымская платформа