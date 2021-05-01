Кулеба назвал возможное место встречи Зеленского с Путиным

Встреча Зеленского и Путина возможна, в частности, в третьей стране, поделился глава МИДа.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в двух разных местах.
Возможные места встречи глав государств – зона конфликта или какая-то третья страна, рассказал член Кабмина в интервью Радио Свобода.
Министр добавил, что с Путиным необходимо встречаться, поскольку именно он принимает решения.
"...есть определенные традиции в международной практике, в таких случаях конфликта стороны встречаются или на нейтральной территории, или в зоне непосредственно конфликта. Вот это оптимальный базовый сценарий для возможности встречи...", – заявил глава министерства.
Напомним, Зеленский в качестве президента впервые встретился с Путиным 9 декабря 2019 года в Париже на саммите стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) для урегулирования ситуации на Донбассе. Больше Зеленский и Путин не встречались.
Возможная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным – что необходимо знать
В конце апреля появилось видеообращение Зеленского, в котором он в частности обратился к РФ и предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.
Российский лидер заявил, что украинского президента готовы принять в Москве для обсуждения российско-украинских отношений, а ситуацию на Донбассе Киеву нужно обговаривать с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк сказал, что глава нашей страны хочет встретиться с российским коллегой, чтобы ускорить решение конфликта на Донбассе.
Власти Украины отказываются от прямых переговоров с представителями "ЛДНР".
Глава нашей страны также говорил, что встречу с лидером России можно провести на территории Ватикана.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Кремль ждет от Киева предложений относительно встречи.
Агрессия РФ против Украины – главные факты
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
- Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- На Донбассе в конце марта 2021 года обострился конфликт, пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.
- Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации и так и не получил ответ от российской стороны.
- В последние дни марта также стало известно, что РФ под видом учений стягивает войска к восточной границе Украины. Кроме того, Россия перебрасывала свежие силы в захваченный Крым.
- Украина и ее западные партнеры требовали от властей России отказаться от обострения ситуации. Позже РФ начала возвращать войска в места постоянной дислокации.