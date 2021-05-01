Кулеба назвал возможное место встречи Зеленского с Путиным

Стало известно, где могут встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в двух разных местах.

Возможные места встречи глав государств – зона конфликта или какая-то третья страна, рассказал член Кабмина в интервью Радио Свобода.

Министр добавил, что с Путиным необходимо встречаться, поскольку именно он принимает решения.

"...есть определенные традиции в международной практике, в таких случаях конфликта стороны встречаются или на нейтральной территории, или в зоне непосредственно конфликта. Вот это оптимальный базовый сценарий для возможности встречи...", – заявил глава министерства.

Напомним, Зеленский в качестве президента впервые встретился с Путиным 9 декабря 2019 года в Париже на саммите стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) для урегулирования ситуации на Донбассе. Больше Зеленский и Путин не встречались.

Возможная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным – что необходимо знать

В конце апреля появилось видеообращение Зеленского, в котором он в частности обратился к РФ и предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действия.

Российский лидер заявил, что украинского президента готовы принять в Москве для обсуждения российско-украинских отношений, а ситуацию на Донбассе Киеву нужно обговаривать с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк сказал, что глава нашей страны хочет встретиться с российским коллегой, чтобы ускорить решение конфликта на Донбассе.

Власти Украины отказываются от прямых переговоров с представителями "ЛДНР".

Глава нашей страны также говорил, что встречу с лидером России можно провести на территории Ватикана.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Кремль ждет от Киева предложений относительно встречи.