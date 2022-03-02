Лавров пригрозил миру ядерной войной

Лавров грозит миру ядерной войной / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.

"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - цитируют его росСМИ.

Между тем, Лавров подчеркнул, что Россия "не позволит Украине" получить ядерное оружие.

По словам главы МИД РВ, у России "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать с помощью санкций.

Лавров сказала, что россияне якобы были готовы к санкциям, но не ожидали, что "их введут против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры".

Реклама

Переговоры России и Украины

28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

Должен состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство готово к дипломатии, но не будет идти на уступки. Также он сказал, что неизвестно, когда состоятся переговоры.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".