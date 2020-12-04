"ЛДНР" в Совбезе ООН: Арестович оценил резонансное заявление России

Попытка России легитимизировать "ДНР" и "ЛНР" в ООН завершилась неудачей, отметил Алексей Арестович.
Заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что события на Донбассе – это политический конфликт РФ и Украины, весьма вероятно, является оговоркой. Однако факт признания Москвой своего участия в политическом аспекте конфронтации – это положительный момент.
Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, советник украинской делегации в ТКГ по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Небензя был обеспокоен тем, что большинство участников Совета безопасности ООН осудили попытку России привлечь к неформальным переговорам представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". Этим можно объяснить его заявление.
"Думаю, господин Небензя был обеспокоен тем, что большинство постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН дезавуировались и осудили это шоу, которое они вчера устроили (речь идет о попытке России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН). Он был немного в отчаянии и, возможно, оговорился. Правда вдруг выскочила...", - считает Арестович.Читайте такжеВ России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"
Впрочем, признание Россией факта своего участия в политических аспектах конфликта на Донбассе – это уже позитивный сигнал.
"А может, и сознательно, и они признают долю участия по крайней мере в политической фазе конфликта. Это хороший путь, это хорошо, что они это признают", - подчеркнул Алексей Арестович.
Переговоры по Донбассу
- Россия 2 декабря попыталась организовать неформальные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках площадки Совбеза ООН по "формуле Арриа". На них Москва пригласила представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". Однако ведущие государства проигнорировали российское мероприятие.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия при помощи ООН пытается продвигать свою пропаганду на международном уровне и осуществила попытку легитимизации "ДНР" и "ЛНР".
- США, Великобритания и Эстония осудили акцию России и назвали Москву участником, а не посредником в конфликте на Донбассе.
- 3 декабря делегация Украины в ТКГ подвергла критике такие действия Москвы в ООН и не исключила признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке.