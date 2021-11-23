Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" пути

Организация "Мемориал" насчитывает около 50 отделений по всей стране и за границей.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сделал громкое заявление в сторону России. Он утверждает, что РФ стоит на том же пути, что и диктатор СССР Иосиф Сталин.
К такому высказыванию его вынудила недавняя ситуация с организацией исторических исследований "Мемориал", которую ликвидировали в России.
Суть организации - освещение преступлений сталинизма и коммунизма.
Однако Россия отобрала такую возможность у своих жителей, несмотря на то, что в РФ и за границей насчитывается полсотни филиалов "Мемориала", пишет Delfi.
"Это организация, проделавшая огромную работу в политике памяти в РФ, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", - сказал министр.
Кроме того, он добавил, что это не что иное, как признак сталинизма.
"Уничтожение такой организации показывает, что Россия уже - на том пути, на котором был Сталин. И не иначе", – добавил министр.
Также известно, что на этой неделе Верховный суд России рассмотрит ходатайство прокуратуры о закрытии "Мемориала".
Стоит отметить, что центр "Мемориал", в офисе которого проходило мероприятие, исследует репрессии в СССР и современной России. Министерство юстиции России признало правозащитный центр "иностранным агентом" в 2014 году.
Напомним, ранее в Москве на показ фильма "Цена правды" о Голодоморе в Украине ворвались несколько десятков неизвестных в медицинских масках и сорвали мероприятие. Впоследствии на место происшествия приехали правоохранители и продержали зрителей в помещении несколько часов.
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