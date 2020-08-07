Военное положение в Беларуси: Лукашенко рассказал о жестких мерах в борьбе с COVID-19

В Беларуси было военное положение - Лукашенко/ Reuters

В Беларуси, несмотря на отсутствие карантина, очень серьезно отнеслись к эпидемии коронавирусной инфекции. По причине COVID-19 в стране было введено военное положение, однако информацию не предавали огласке.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, на территории Беларуси на самом деле никто не отрицал распространение коронавируса. Эпидемия в стране развивалась даже позже, чем в других странах.Читайте такжеВопреки коронавирусу Лукашенко провел парад Победы в Беларуси - видео

"Мне приходилось делать все. Я контролировал – ты не представляешь, насколько был в это погружен", - сказал Лукашенко, отметив, что ему известны фамилии двух лиц, которые привезли COVID-19 в Беларусь.

Белорусский глава государства заверил, что по мотивам распространения коронавируса проводилась очень серьезная работа, в которой были задействованы санитарные службы. Они внимательно окружали очаг заболевания, готовили больничные койки и аппараты искусственной вентиляции легких.

В Беларуси было тайное военное положение.

"Было военное положение. Вы этого просто не знали", - подчеркнул Лукашенко.Читайте также"Жуткие ночные кошмары": в Беларуси рассказали об ужасах коронавируса

Напомним, в начале июля Александр Лукашенко заявил, что Беларуси удалось победить коронавирус. Однако эпидемия все еще циркулирует по стране, поэтому снижать градус борьбы не следует.