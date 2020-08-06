"Крепко украинец": президент Беларуси поведал, где "зарыты его корни"

Лукашенко рассказал о своих корнях / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал условие экстрадиции "зеленых человечков", признался, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом".

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист напомнил президенту Беларуси, что его дед родился на хуторе Понурка ныне Сумской области Украины.

"Сумской разве?.. Я думал, что мои корни зарыты где-то между Киевом и Черниговом", – ответил он.

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Ведущий спросил Лукашенко, является ли он из-за этого "немножко украинцем".

"Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы", – ответил Лукашенко.

Также он признался, что очень любит Украину и может ее по территории и по природе сравнить "с натяжкой" с Францией.

"Украина душевная. У Франции нет той души – ее разорвали, разболтали этой непонятной демократией, а Украина – душевная".

Ранее Главред также писал, что на вопрос Гордона о том, есть ли конфликт между Лукашенко и Путиным, президент Беларуси заявил, что определенное напряжение существует.