"Медицина как армия": Шмыгаль подвел итоги борьбы с COVID-19

Шмыгаль подбил итоги борьбы с коронавирусом / УНИАН

Медицинская система нашей страны в марте нынешнего года была такой же, как и украинская армия в начале 2014-го.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабмина 28 декабря, пишет пресс-служба ведомства. По его словам, сейчас система здравоохранения стала намного сильнее.

Шмыгаль напомнил, с чем столкнулись украинские медики в начале пандемии коронавируса.

"Ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест, фактически ликвидирована система противоэпидемической безопасности", – рассказал премьер.

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Он отметил, что для эффективного противодействия распространению коронавируса, медикам и правительству пришлось менять подходы, принципы, внедрять новые протоколы, мобилизовать больницы и врачей. Также Шмыгаль озвучил показатели, которых удалось достичь за время борьбы с пандемией:

количество коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 увеличилось с 12000 в апреле до почти 65000 сейчас. Если в начале пандемии в медучреждениях было всего 3500 коек с кислородом, то сейчас их количество составляет более 45 000.

с 200 до 55 000 в сутки выросло количество тестирований методом ПЦР.

была установлена ​​система дополнительных выплат украинским медикам на передовой борьбы с коронавирусом.

Со следующего года в бюджет заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%. Расходы на медицину за 2 года увеличился на 60%, что составило дополнительные 65 млрд грн.

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