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Местные выборы в Украине: глава Слуги народа успокоил и предупредил о новшествах

26 апреля 2020, 16:28

Выборы 2020 состоятся, полагает Корниенко.

Глава Слуги народа предупредил, что избирательная гонка в Украине точно пройдет в новой реальности – Местные выборы 2020
Избирательная гонка в Украине точно пройдет в новой реальности, предупредил глава Слуги народа / УНИАН

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко полагает, что власти Украины не допустят какого-то апокалиптического сценария с пандемией коронавируса и проведут местные выборы вовремя.

Выборы в Украине точно будут проходить в новой реальности, поскольку никто не отменял прогнозов о второй волне вируса осенью, рассказал политик в интервью Zn.ua.

По его словам, уже сейчас необходимо думать о том, как и чем заменять встречи с избирателями.

"Только в случае чрезвычайного положения (могут быть перенесены выборы – Ред.)… Однако я думаю, что мы не допустим какого-то апокалиптического сценария с пандемией и все-таки проведем выборы в октябре, как того и требует Конституция", – заявил глава политсилы.

Напомним, согласно Конституции местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. В Центральной избирательной комиссии сообщали, что избирательная гонка может не состояться по двум причинам – это введение военного  положения и введение чрезвычайного положения.

Александр Корниенко Слуга народа выборы
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