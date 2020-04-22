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"Это не шутка и не дурной сон": Саакашвили станет министром в Кабмине Шмыгаля

22 апреля 2020, 13:23

Бывший президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Михеил Саакашвили
Михаил Саакашвили может стать министром в Кабмине Шмыгаля / Reuters

Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Информацию в среду, 22 апреля, подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас его кандидатура обсуждается во фракции. Голосования по нему может быть уже в пятницу, 24 апреля, пишет Обозреватель.

Отметим, информация о назначении Саакашвили в правительство сразу разбудило общество, которое находится в карантинной спячке.

"По Саакашвили это не шутка и не дурной сон. Вице-премьер по реформам. не пойму только одного, сколько ещё украинцев будут кормить легендами о сказочных реформах Саакашвили в трёхмиллионной Грузии?  а, кстати, следущий на возвращение в большую игру – Арсений", - пишет телеграм-канал Наглый.

"Я так понял, вопрос, на что Саакашвили жили все эти годы, уже никто не задает? Напомню, по декларации 16 года, у него было тысяч 50 долларов, и он утверждал, что ему хватит их на полгода. Прошло восемь раз по полгода, наш Штирлиц с тех пор нигде не работал", - высказался народный депутат Макс Бужанский.

"Слухи о назначении в правительство такого известного реформатора как Михаил Саакашвили меня лично очень радуют. Как, наверное, все уже догадались, мы спускаем в унитаз очередные пять лет. Но делать это вместе с Саакавшили банально веселее, чем с нашими унылыми сельскими казнокрадами", - пишет телеграм-канал Панда.

"Саакашвили - потенциальный вице-премьер по реформам. Да, вам не показалось. Предполагаю, у папередников сейчас приступ нервного смеха)). В своё время, они тоже хотели сделать красивый жест, а получили кучу проблем на свою голову. Очень громких. Феерично громких я бы сказала). Но их опыт никого ничему не учит. Если это назначение таки состоится - карусель закружится лихо, потом не остановить", - отметила журналист и главный редактор LB.ua Соня Кошкина.


Читайте также"Токсичный персонаж": политолог оценил идею о назначении Саакашвили в Кабмин ШмыгаляНапомним, ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует распасться на пять государств.

Он считает, что угрозу целостности страны необходимо укрепить посредством корректировки политической системы.

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили Денис Шмыгаль Кабмин новости Украины
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