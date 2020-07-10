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Резников назвал причины неэффективности Минских соглашений

Вице-премьер напомнил, что соглашения были подписаны в феврале 2015 года, поэтому в документе обозначены уже неактуальные даты.

10 июля 2020, 22:30
Алексей Резников
Алексей Резников прокомментировал Минские переговоры

Украина стоит на своем и настаивает на пересмотре Минских соглашений, поскольку ряд их пунктов не соответствуют сегодняшним реалиям.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, решения о будущем "Минска" могут принять только лидеры "нормандской четверки".

Вице-премьер напомнил, что соглашения были подписаны в феврале 2015 года, поэтому в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – уточнил политик.

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Также Резников отметил, что решение о заключении Минских соглашений было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях должны приниматься любые другие решения, связанные с Минском.

"ТКГ – это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", – подчеркнул министр.

Ранее Резников заявил, что местные выборы на временно оккупированных территориях ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону.

Алексей Резников ТКГ новости Украины новости Донбасса Минск
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