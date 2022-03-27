Молдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов

Возвращение Грузией и Молдовой своих территорий помогло бы Украине - Данилов / УНИАН

Если бы Молдова и Грузия начали работу по возвращению оккупированных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, такие решения были бы в пользу Украины. После того как в непризнанной НКР в Нагорном Карабахе было введено военное положение, Армения запросила помощь у России. Однако Москва вряд ли окажет содействие, поскольку отправила оттуда силы на войну с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, он сказал о том, что появление других фронтов помогло бы Украине в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Чиновник напомнил, что после объявления непризнанной Нагорно-Карабахской республикой военного положения, Армения запросила помощь у России. Однако Москва вывела оттуда войска и отправила их на войну с украинским государством. Поэтому помощь, которую россияне обещали НКР и Еревану, вряд ли будет в ближайшее время.

"После того как Нагорный Карабах ввел на своей территории военное положение, Армения обратилась в РФ, чтобы она помогла им войсками. Но Россия снимала оттуда войска и отправляла в Украину на прошлой неделе. Сегодня помощь, которую Россия обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, вряд ли там появится", - отметил Данилов.

Кроме того, он вспомнил и обстановке, связанной с южными Курилами. Япония объявила об оккупации Россией своих территорий. Россияне начали там военные учения, однако с небольшим числом военных, так как их всех снова-таки отправили в Украину.

В такой ситуации, по мнению секретаря СНБО, Украине помогло бы, если бы Молдова и Грузия начали процесс возвращения своих территорий, которые оккупировала Россия – Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

"Чем все это закончится, неизвестно. Если бы сегодня и Молдова, и Грузия занимались возвращением своих территорий, это нам очень помогло бы", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Напомним, 24 марта Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Нагорном Карабахе. В азербайджанском Минобороны такое заявление отрицали. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила военное положение.

В Минобороны РФ сделали заявление о том, что войска Баку зашли в зону ответственности "российских миротворцев" и нанесли удары в районе населенного пункта Фурух. Ведомство призвало Азербайджан отвести войска.

В ответ в Баку жестко заявили, что село называется не Фурух, а Фаррух, в то время как армянские военные подразделения не были полностью выведены с ряда районов Карабаха, как предусмотрено Трехсторонним соглашением.

При этом Азербайджан резко призвал Россию не искажать информацию о продвижении азербайджанских войск, не использовать название "Нагорный Карабах" и правильно указывать территории Азербайджана.