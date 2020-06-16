"Никакой зрады": нардеп от Батькивщины хочет сложить полномочия

Ольга Белькова решила сложить мандат

Нардеп от фракции Батькивщина Ольга Белькова заявила о том, что планирует сложить депутатские полномочия.

"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сообщила она в комментарии Украинской правде.

Белькова попала в Раду по списку Батькивщины под номером 17. Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Напомним, ранее, 11 июня 2020 года, народный депутат и бывший лидер партии Голоса Святослав Вакарчук сложил свои полномочия нардепа.

О своем решении он сообщил на брифинге в здании Верховной Рады. Вакарчук заявил, что желает остаться в составе партии, но отказывается от мандата народного депутата.

В будущем он планирует реализовать "большой образовательный проект".

До того, в марте 2020-го Святослав Вакарчук окончательно покинул пост председателя парламентской партии Голос. На данном посту его заменила Кира Рудык.