УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Никакой зрады": нардеп от Батькивщины хочет сложить полномочия

16 июня 2020, 19:54

Вместо Бельковой в парламент должен будет зайти Сергей Евтушок.

Ольга Белькова решила сложить мандат

Нардеп от фракции Батькивщина Ольга Белькова заявила о том, что планирует сложить депутатские полномочия.

"Да, я планирую сдать мандат. Но не буду давать пояснения до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сообщила она в комментарии Украинской правде.

Белькова попала в Раду по списку Батькивщины под номером 17. Вместо нее зайти в Раду должен Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Напомним, ранее, 11 июня 2020 года, народный депутат и бывший лидер партии Голоса Святослав Вакарчук сложил свои полномочия нардепа.

О своем решении он сообщил на брифинге в здании Верховной Рады. Вакарчук заявил, что желает остаться в составе партии, но отказывается от мандата народного депутата.

В будущем он планирует реализовать "большой образовательный проект".

До того, в марте 2020-го Святослав Вакарчук окончательно покинул пост председателя парламентской партии Голос. На данном посту его заменила Кира Рудык.

Батькивщина Народный депутат мандат Верховная Рада
Сейчас вы просматриваете новость «"Никакой зрады": нардеп от Батькивщины хочет сложить полномочия». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:27
Шмыгаль признался, есть ли риск отмены ВНО
20:14
Санкции США против Северного потока-2: в МИД Германии ответили Вашингтону
20:12
"Сделать город классным": Добкин объявил о походе в мэры Киева Видео
20:00
В моду вернулась изумительная женская стрижка маллет из 80-х: фото Фото
19:54
"Никакой зрады": нардеп от Батькивщины хочет сложить полномочия
19:27
Жители Киева будут сидеть без воды - каким районам грозят отключения
18:54
Комаровский назвал нормальную температуру для каждого возраста
18:49
Газпром засекретил поставки газа на оккупированный Донбасс
18:36
Рада приняла новый законопроект о заробитчанах: что изменилось
18:20
"Прорыв в борьбе с Covid-19": назван препарат, который серьезно снижает риск смерти Видео
18:05
В Минэкономики рассказали, почему с инфляцией в Украине критическая ситуация
17:40
Синоптик предупредила о коварстве погоды: к чему готовиться украинцам Видео
17:33
Беременная звезда сериала Однажды под Полтавой снялась в откровенной фотосессии Фото
17:32
"Нападение на Европу": в Германии призвали ударить санкциями по США из-за Северного потока-2
17:06
Назван лучший способ похудеть для каждого типа фигуры
16:57
За угрозы: Зеленский подал в суд на Пояркова
16:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
16:30
Боль в левом боку: причины и последствия
16:28
Заседание по делу Гандзюк перенесли: защита Мангера пробует указать судье "на дверь" Видео
16:18
В кабинете руководителя СБУ Баканова нашли прослушку - нардеп Дубинский
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять