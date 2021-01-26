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Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины

26 января 2021, 15:19

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений.

Верховная Рада
Законопроект Зеленского о допуске иностранных войск в Украину получил одобрение в Раде / Фото: УНИАН

Украинский парламент принял в целом законопроект президента Владимира Зеленского, который призван разрешить допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект №4499 проголосовало 325 народных депутатов во время заседания Рады во вторник, 26 января.

Проект закона разработало министерство обороны Украины. Документ согласован с министерством иностранных дел, министерством экономики, министерством финансов, министерством внутренних дел, министерством инфраструктуры, министерством юстиции и Службой безопасности Украины.

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений:

  • украино-американских учений "Репид Трайдент - 2021",
  • украино-британских учений "Козак Мейс - 2021",
  • украино-американских учений "Си Бриз - 2021",
  • украино-румынских учений "Реверайн - 2021",
  • украино-британских учений "Вориер Вотчер - 2021",
  • украино-польских учений "Три Меча - 2021",
  • украино-польских учений "Сильвер Сейбер - 2021".

Международные военные учения - о чем сообщалось ранее:

  • 29 июля 2020 года Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020 анонсировала свои военные маневры.
  • 2 декабря 2020 года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины рассчитывают на увеличение количества военных учений сил НАТО на территории, а также хотят более плотного взаимодействия с Альянсом.

Верховная Рада Владимир Зеленский
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