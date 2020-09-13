"Нашли общий язык с Андрюшей": внучка Фокина призналась, как ее дед попал в ТКГ

Маша Фокина рассказала о том, что лично познакомила своего деда с Ермаком.
Внучка первого вице-премьера Украины Витольда Фокина поведала о том, как ее дед стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.
Об этом она сообщила в программе Светская жизнь на канале 1+1.
"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации", — рассказала она в программе Светская жизнь на канале 1+1.
По ее словам, Фокин и Ермак нашли общий язык относительно того, как закончить войну на Донбассе.
"У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну", — сказала Мария Фокина.
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Свои личные отношения с Ермаком она назвала теплыми и дружескими.
"Мы с Андреем Борисовичем дружим с 18 моих лет. Видимся очень часто. У нас теплые дружеские отношения", — рассказала Мария Фокина.
- Напомним, ранее в интервью Витольд Фокин заявил, что его позиция по Донбассу заключается в предоставлении особого статуса всему региону, включая подконтрольные Киеву районы и обеспечении амнистии всем участникам вооруженного противостояния на востоке Украины.
- В Офисе президента Зеленского назвали слова Фокина его личной точкой зрения и подчеркнули, что его политическую позицию на Банковой не разделяют.
- 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.
- Позже Фокин отказался посетить заседание парламентского комитета.