"Нашли общий язык с Андрюшей": внучка Фокина призналась, как ее дед попал в ТКГ

Маша Фокина рассказала о дружбе с Ермаком

Внучка первого вице-премьера Украины Витольда Фокина поведала о том, как ее дед стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Об этом она сообщила в программе Светская жизнь на канале 1+1.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации", — рассказала она в программе Светская жизнь на канале 1+1.

По ее словам, Фокин и Ермак нашли общий язык относительно того, как закончить войну на Донбассе.

"У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну", — сказала Мария Фокина.

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Свои личные отношения с Ермаком она назвала теплыми и дружескими.

"Мы с Андреем Борисовичем дружим с 18 моих лет. Видимся очень часто. У нас теплые дружеские отношения", — рассказала Мария Фокина.