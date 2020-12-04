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Названы сроки продления закона об "особом статусе" Донбасса

4 декабря 2020, 21:06
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Закон об отдельных районах Донбасса второй год подряд продлят на прежних принципах.

Разумков
Год действия в законе по Донбассу будет изменен на 2021-й, - Разумков / УНИАН

Закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных районах Донецкой и Луганской областей, скорее всего, продлят уже на следующей неделе. Изменения в документ по Донбассу вноситься не будут.

Как рассказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Наш, закон об "особом статусе" ОРДЛО могут продлить на прежних основаниях уже в скором времени.

Изменений в документ вносить не будут.

"Думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, год действия в законе об особом статусе Донбасса будет изменен на 2021-й", - подчеркнул Разумков.

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Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Особый статус Донбасса

Верховная Рада Дмитрий Разумков новости Украины новости Донбасса
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