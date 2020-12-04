Названы сроки продления закона об "особом статусе" Донбасса

Закон об отдельных районах Донбасса второй год подряд продлят на прежних принципах.
Закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных районах Донецкой и Луганской областей, скорее всего, продлят уже на следующей неделе. Изменения в документ по Донбассу вноситься не будут.
Как рассказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Наш, закон об "особом статусе" ОРДЛО могут продлить на прежних основаниях уже в скором времени.
Изменений в документ вносить не будут.
"Думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, год действия в законе об особом статусе Донбасса будет изменен на 2021-й", - подчеркнул Разумков.
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Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Особый статус Донбасса
- Вице-премьер-министр Алексей Резников 18 сентября заявил, что Украина не будет вносить положения об "особом статусе" Донбасса в Конституцию. Киев по-прежнему настаивает на том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены.
- Участник политической подгруппы в ТКГ от Украины Андрей Костин 21 октября рассказал, что существует два варианта продления закона об ОРДЛО: пролонгация документа в прежнем виде или внесения в него так называемой "формулы Штайнмайера".
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук допустил внесение изменений в закон об ОРДЛО, однако заявил, что для этого Украина должна получить контроль над данными территориями.