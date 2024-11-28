'Не новый человек': 'МИД отреагировал на назначение спецпредставителя Трампа по Украине

В МИД отметили, что будут сотрудничать и налаживать контракт с назначенным Трампом спецпредставителем по Украине и отметили, что это "не новый человек".

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В МИД отреагировали на назначение Трампом спецпредставителя по Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал спикер МИД:

Спецпредставитель по Украине назначенный Трампом не новый человек для украинских дипломатов

Украина ожидает активного взаимодействия

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение избранного президента США Дональда Трампа назначить генерала в отставке Кита Келлога на должность своего помощника и специального представителя по вопросам Украины и России. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает "Суспільне".

"Кит Келлог не новый человек для Украины. Мы приветствуем его назначение на эту миссию, она действительно важная и сложная. Посольство Украины в США поддерживало тесную связь с ним, в частности в рамках экспертной дипломатии в последние годы, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог", - сказал спикер МИД Украины. видео дня

Как отметил Тихий, украинские делегации неоднократно имели возможность общаться с Келлогом во время дипломатических мероприятий.

В частности, Келлог был среди почетных гостей на выступлении президента Владимира Зеленского в институте Рейгана во время его визита в США в июле этого года.

"Поэтому, конечно, мы ждем активное взаимодействие с ним (речь идет о Келлоге - ред.) в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", - сказал Тихий.

В то же время спикер МИД подчеркнул, что предоставлять более подробные комментарии относительно назначения Келлога пока рано, поскольку это будет зависеть от конкретного сотрудничества с ним в будущем.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Назначение Трампом спецпредставителя по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке 80-летнего Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России". Свое решение Трамп объявил в соцсети Truth Social.

Генерала в отставке Кита Келлога, который ранее представил план прекращения войны, избранный президентом США Дональд Трамп рассматривает как кандидата на должность своего спецпредставителя для переговоров для достижения мира в Украине. Как передает Reuters, Келлог является одним из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по вопросам мира в Украине, а ранее он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа есть лица, которые не относятся к Украине категорически. По мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, это уже положительный момент.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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