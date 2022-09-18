Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФ

Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФ / Фото Reuters

Война в Украине закончится и тогда необходимо будет заключить соглашение о мире с Россией. Однако есть условия, выполнение которых позволит заключить это соглашение. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Journal du dimanche.

Боррель отметил, что Россия в первую очередь должна будет вывести из Украины все свои войска.

Кроме того, нужно будет выплатить финансовый вклад в восстановление Украины. А также все виновные в военных преступлениях должны получить моральное и уголовное признание.

Однако Боррель убежден, что Путин "добровольное не уступит", поэтому война может продолжаться еще долго.

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Потому что давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не уступит", — сказал Боррель.

Он добавил, что только Украина должна определить условия для прекращения военного конфликта.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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