Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

Жозеп Боррель призвал усилить поддержку Украины / Reuters

Украинские военные, осуществляющие успешное контрнаступление на Харьковщине, дали надежду на окончание войны. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Le Journal du Dimanche.

Он добавил, что это контрнаступление дало Европе три урока: "украинские силы навязывают свой темп", "успех подтверждает европейский выбор украинского народа", ЕС "должен усилить поддержку Украины".

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины путем удовлетворения ее значительных военных и экономических потребностей. Нет иллюзий, Путин не уступит добровольно, и боевые действия могут продолжаться долго. Но после украинского контрнаступления в Харьковской области, возможно, рождается надежда на прекращение войны", – отметил Боррель.

Он добавил, что Россия уже проигрывает войну, однако Украина ее пока еще не выиграла.

"Мы должны сначала закончить войну задолго до того, как сможем заключить мир. Украинцы, и только они, должны определить будущие условия. Однако мы можем представить, что это логично подразумевает уход с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановлении страны, которую он систематически стремился уничтожить, моральное и уголовное признании виновными в военных преступлениях, масштабы которых мы, к сожалению, пока не знаем", – заключил Боррель.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную военную операцию в Харьковской области. Освобождены сотни населенных пунктов, войска РФ отступили. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что российские силы бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Армия Украины освободила город Купянск, который был одной из стратегических точек логистики войск РФ в Харьковской области. Украинские военные успешно форсировали реку Оскол и выбили оттуда российских оккупантов.

В разведке Великобритании отметили, что теперь фронт проходит по реке Оскол у админграницы Харьковской и Луганской областей. ВСУ продолжают наступать, а у российских оккупационных войск может не хватить сил, чтобы удержать уже Сватово на Луганщине.

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