Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

Никифоров признался, когда познакомился с Зеленским / Скриншот

Новоиспеченный пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров признался, что пересекался с главой страны, когда работал в Кривом Роге, сообщает Страна.

По его словам, Зеленский в то время еще играл в КВН и вряд ли президент помнит его с тех времен, и вряд ли это знакомство повлияло на его назначение.

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"Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев, и это была такая, можно сказать, вынужденная летняя практика. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее, в Кривом Роге я с ним пересекался. Когда я ещё учился в школе, это были местные звёзды. Это была Команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а потом "95 квартал". И я несколько раз ездил в группе поддержки с командой. Мы так, побочно с Владимиром Зеленским пересекались, но он точно меня не помнит с тех времён, никакой связи я с тех времён с ним не имел", - заявил Сергей Никифоров, отвечая на вопрос журналиста на во время своей первой пресс-конференции.

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Предыдущий пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель неоднократно поддавалась атакам хейтеров из-за своих высказываний, а также жаловалась на жесткий график.

Мендель проработала с Зеленским с лета 2019 года - практически с самого начала его прихода в Офис президента. О том, что Мендель хочет покинуть свой пост стало известно в апреле этого года.