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"От кризиса нет панацеи": Зеленский встретился с спецпредставителем Китая Ли Хуэем - Bloomberg

Анна Ярославская
18 мая 2023, 09:09 обновлено 18 мая, 09:14
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Украинская сторона не подтвердила встречу спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский, Ли Хуэй
СМИ пишут о встрече Владимира Зеленского и Ли Хуэя / Коллаж: Главред, фото: ОП, посольство Китая в РФ

В среду, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Согласно отчету, опубликованному в четверг министерством иностранных дел Китая, Ли Хуэй сказал украинскому лидеру: "От кризиса нет панацеи". Об этом пишет Bloomberg.

Прекращение войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров", добавил он.

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Как пишет издание, Ли Хуэй сказал, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей". В сообщении не уточняется, что ответил Зеленский. Украинская сторона не подтвердила их встречу.

Ранее Украина подтвердила, что Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник и среду, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и пути прекращения российской агрессии в Украине.

Кулеба сказал, что Украина не примет предложения, которые включают потерю территории или замороженный конфликт.

"Этот комментарий, по-видимому, был прямым отказом от документа с изложением позиции Китая по прекращению войны, опубликованного ранее в этом году, в котором предлагалось прекращение огня, которое заморозило бы российские войска на территории Украины", - отмечают журналисты.

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