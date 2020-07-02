"Хотели все сорвать": Смолий шокировал смелым обвинением в адрес нардепов

Смолий выдвинул обвинения финкомитету Рады / УНИАН

Руководство НБУ уже целый год находится под политическим давлением.

Об этом сообщил в ходе онлайн-встречи правления Нацбанка с бизнесом глава НБУ Яков Смолий, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 2 июля.

Говоря о давлении, по словам Смолия, он имеет в виду рекомендованный парламентским финкомитетом проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ – только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы. А также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – отметил он.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил Смолий.

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Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины", невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", – резюмировал глава НБУ.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

Отставка Смолия

Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.