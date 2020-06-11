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Не дождетесь: Шмыгаль назвал условие своей отставки

11 июня 2020, 18:54

Премьер признался, что готов уйти в отставку при одном условии.

Шмыгаль
Шмыгаль признался, при каком условии уйдет в отставку / УНИАН

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, которые ранее поведал, когда украинцы покажут свои доходы, на сей раз назвал условие своей отставки с занимаемой должности.

Как пишет пресс-служба Кабмина, об этом премьер рассказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

Так, Шмыгаль планирует уйти с должности в случае, если не оправдает надежды украинцев.

"По поводу того, когда я уйду в отставку - когда я не оправдаю надежды украинцев", - подчеркнул Шмыгаль.

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Как ранее писал Главред, Шмыгаль сегодня также сообщил о том, что противоэпидемиологические меры могут продлить на территории Украины в том случае, если заболеваемость коронавирусной инфекцией превысит показатели нормы в более чем 10 регионах страны.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине количество вновь зарегистрированных предприятий достигло уровня докарантинных времен, поэтому отрасль полностью вышла из кризиса.

Денис Шмыгаль отставка Кабинет Министров
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