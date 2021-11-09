Парламент в ТikTok: в Раде появится диджитал-директор для освещения работы парламента в соцсетях

Также в парламенте будут проводить экскурсии.
В Верховной Раде Украины решили ввести должность диджитал-директора. Он будет заниматься освещением работы парламента в соцсетях. В частности, и в ТikTok.
Как сообщает "Бабель" в своем Telegram-канале, на эту должность, вероятно, назначат кого-то из партийного офиса "Слуги народа". О том, когда именно введут новый пост, не сообщается.
Но известно, что диджитал-директор будет курировать съемки различных видеороликов о Раде и депутатах.
Также в парламенте планируют проводить экскурсии с участием известных тиктокеров.
Напомним, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о его новом межфракционном депутатском объединением под символическим названием "Разумная политика".
В новосозданную группу депутатов уже готовы войти 25 народных избранников.
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