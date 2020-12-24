План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины

Украина еще не перешла к "плану Б" по Донбассу - Арестович / УНИАН

Украинское государство пока не запустило план Б по возвращению оккупированных районов Донбасса. Киев продолжает переговоры в том формате, который сейчас существует, и на данный момент не намерен переходить к реализации альтернативных сценариев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, комментируя заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что украинская сторона уже перешла к воплощению плана Б по ОРДЛО.

По его словам, заявление Резникова не означает, что Украина уже реализовывает альтернативный план Б по Донбассу. Еще в прошлом году накануне переговорного раунда в рамках лидеров Нормандского формата секретарь СНБО заявлял, что ведомство утвердило пять вариантов по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке страны в том случае, если сторонам не удастся договориться.Читайте также"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса

"Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ – все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком плане "Б" речи не идет", - сказал Арестович.

Также он добавил, что Украина ведет беспрерывный процесс реинтеграции оккупированных территорий даже в тот период, когда они остаются под контролем российских войск и вооруженных формирований.

"Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры по Донбассу