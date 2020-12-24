План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины

Украина продолжает реализовывать план по возвращению Донбасса под политический контроль Киева, утверждает Алексей Арестович.
Украинское государство пока не запустило план Б по возвращению оккупированных районов Донбасса. Киев продолжает переговоры в том формате, который сейчас существует, и на данный момент не намерен переходить к реализации альтернативных сценариев.
Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, комментируя заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что украинская сторона уже перешла к воплощению плана Б по ОРДЛО.
По его словам, заявление Резникова не означает, что Украина уже реализовывает альтернативный план Б по Донбассу. Еще в прошлом году накануне переговорного раунда в рамках лидеров Нормандского формата секретарь СНБО заявлял, что ведомство утвердило пять вариантов по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке страны в том случае, если сторонам не удастся договориться.Читайте также"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса
"Пока нормандский формат существует, продолжаются переговоры в рамках ТКГ – все идет по плану. Пока все идет по формату, ни о каком плане "Б" речи не идет", - сказал Арестович.
Также он добавил, что Украина ведет беспрерывный процесс реинтеграции оккупированных территорий даже в тот период, когда они остаются под контролем российских войск и вооруженных формирований.
"Это борьба за умы и сердца. Например, гуманитарные вопросы и вопросы безопасности, открытие КПВВ", - подчеркнул Алексей Арестович.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря рассказал, что Киев не откажется от интеграции в НАТО в обмен на прекращение российско-украинского конфликта на Донбассе. Таких требований нет в Минских соглашениях, а также в документах в рамках Нормандского формата.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина уже перешла к реализации плана Б по Донбассу. Киев разрабатывает законодательство, которое будет применено в рамках переходного периода.
- Украинский представитель ОРДО от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Минский процесс продолжает функционировать, однако Украина может работать и в рамках других переговорных площадок, в которых допускается участие Великобритании и США.