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План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова

28 ноября 2020, 19:52

Россия по-прежнему блокирует важные ключевые инициативы по Донбассу и выдвигает свои требования, утверждает Леонид Кравчук.

Кравчук
Россия требует, чтобы Украина согласилась с планом боевиков "ЛДНР" по Донбассу - Кравчук / УНИАН

Россия блокирует переговоры по вопросам разминирования территорий, обмена пленными и открытия КПВВ. Москва настаивает на принятии в ТКГ за основу плана по Донбассу, который предложили боевики "ЛДНР". При этом Россия не намерена открыто поддерживать план действий представителей ОРДЛО.

Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, определенное продвижение в переговорном процессе есть и связано оно с соблюдением режима тишины, о котором стороны договорились 22 июля. Однако российская сторона продолжает блокировать процессы по разминированию территорий, обмену удерживаемыми лицами и открытию контрольно-пропускных пунктов.

"(Данные вопросы, - ред.) не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - отметил Кравчук.Читайте такжеКрах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

Также политик рассказал о том, что глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов объяснил нежелание Москвы выдвигать свои инициативы по Донбассу намерением невмешательства во внутренние дела Украины, так как россияне якобы не принимают участия в переговорном процессе.

Со слов Кравчука, Грызлов сказал, что это именно Киев якобы попросил Россию помочь разрешить конфликт на Донбассе.

"Я искал такое обращение (от Украины к России ), мы его вместе с МИД не нашли", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Война России и Украины на Донбассе

ТКГ Леонид Кравчук Борис Грызлов новости Украины новости Донбасса
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