План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова

Россия по-прежнему блокирует важные ключевые инициативы по Донбассу и выдвигает свои требования, утверждает Леонид Кравчук.
Россия блокирует переговоры по вопросам разминирования территорий, обмена пленными и открытия КПВВ. Москва настаивает на принятии в ТКГ за основу плана по Донбассу, который предложили боевики "ЛДНР". При этом Россия не намерена открыто поддерживать план действий представителей ОРДЛО.
Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, определенное продвижение в переговорном процессе есть и связано оно с соблюдением режима тишины, о котором стороны договорились 22 июля. Однако российская сторона продолжает блокировать процессы по разминированию территорий, обмену удерживаемыми лицами и открытию контрольно-пропускных пунктов.
"(Данные вопросы, - ред.) не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - отметил Кравчук.Читайте такжеКрах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу
Также политик рассказал о том, что глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов объяснил нежелание Москвы выдвигать свои инициативы по Донбассу намерением невмешательства во внутренние дела Украины, так как россияне якобы не принимают участия в переговорном процессе.
Со слов Кравчука, Грызлов сказал, что это именно Киев якобы попросил Россию помочь разрешить конфликт на Донбассе.
"Я искал такое обращение (от Украины к России ), мы его вместе с МИД не нашли", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Война России и Украины на Донбассе
- Украина в рамках ТКГ предложила свой план действий по урегулированию конфликта на Донбассе, который предполагает передачу Киеву украинско-российского участка границы в ОРДЛО с последующим проведением выборов на данных территориях в марте 2021 года.
- В Кремле заявили, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов на отдельных районах Донбасса, и только после этого Украине отдадут под контроль границу.
- Как полагает Кравчук, проблемой договоренностей являются Минские соглашения, которые подписаны на невыгодных Киеву условиях. Москва теперь настаивает, чтобы договоренности были реализованы по выгодному российской стороне алгоритму.
- Представитель ОРДО от Украины Сергей Гармаш отметил, что Киев теперь занимает более жесткую позицию в отношении России и обвиняет Москву в нежелании выполнять Минские соглашения.