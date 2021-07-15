План сделки Кремля и Запада по Украине: эксперт раскрыл цель статьи Путина

Статья Путина об Украине – это большая игра Кремля и Запада вокруг украинского государства, считает Тарас Загородний.
Президент России Владимир Путин действует по прежнему сценарию, называя русских и украинцев одним народом. Публикация подобного материала свидетельствует о том, что идет большая игра вокруг Украины. При этом Киеву предъявляются территориальные претензии, что является свидетельством торгов Москвы и Запада вокруг украинского государства. Инициатива торгов со стороны Кремля связана с попыткой Европы договориться с Россией на неформальном уровне и неуверенной позицией администрации Байдена. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний.
В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Путин продолжает придерживаться прежней точки зрения по поводу "единого" украинского и российского народов. Однако ситуация указывает на большую игру вокруг Украины, тем более Кремль фактически усомнился в состоятельности своей концепции, опубликовав статью Путина на двух языках – русском и украинском.
"Путин ни на миллиметр не отходит от своей позиции. Ничего удивительного в том, что он продолжает говорить, что украинцы и русские – один народ. Но думаю, что ситуация значительно шире. Идет большая игра вокруг Украины. Де-факто они признали, что есть два разных народа, потому что если статья публикуется на русском и украинском, значит, есть отдельный народ с отдельным языком", - отметил Загородний.Читайте такжеСтатья Путина об Украине: бывший депутат Госдумы объяснил планы хозяина Кремля
Также он добавил, что статья Путина указывает на попытку Кремля устроить торги с Западом. Такой расклад реализуется по причине неформальных соглашений Европы с Путиным и неуверенной позиции администрации Джо Байдена.
"Если внимательно прочитать статью – это дополнительные территориальные претензии к Украине, снова попытка навязать мнение, что это зона российского влияния, торговля с Западом. Поскольку наши так называемые союзники в Европе идут на неформальное соглашение с Путиным, мы видим невнятную позицию, в том числе администрации Байдена", - подчеркнул Тарас Загородний.
Статья Путина об Украине
- Публикация президента РФ Владимира Путина об Украине появилась 13 июля. В ней речь шла об обвинениях Киева в якобы нежелании выполнять договоренности по Донбассу и, дескать, организации "кровавых провокации" в регионе.
- Также Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинское государство якобы оставило Донбасс.
- Комментируя статью Путина, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у российского главы государства есть время на написание подобных публикаций, но нет возможности провести переговоры между двумя государствами на высшем уровне.
- В ответ Владимир Путин заявил, что перед тем, как провести переговоры лидеров Украины и России, украинские власти должны внимательно ознакомиться с его публикацией.