План сделки Кремля и Запада по Украине: эксперт раскрыл цель статьи Путина

Путин продолжает придерживаться своей позиции по Украине – эксперт / Reuters

Президент России Владимир Путин действует по прежнему сценарию, называя русских и украинцев одним народом. Публикация подобного материала свидетельствует о том, что идет большая игра вокруг Украины. При этом Киеву предъявляются территориальные претензии, что является свидетельством торгов Москвы и Запада вокруг украинского государства. Инициатива торгов со стороны Кремля связана с попыткой Европы договориться с Россией на неформальном уровне и неуверенной позицией администрации Байдена. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Путин продолжает придерживаться прежней точки зрения по поводу "единого" украинского и российского народов. Однако ситуация указывает на большую игру вокруг Украины, тем более Кремль фактически усомнился в состоятельности своей концепции, опубликовав статью Путина на двух языках – русском и украинском.

"Путин ни на миллиметр не отходит от своей позиции. Ничего удивительного в том, что он продолжает говорить, что украинцы и русские – один народ. Но думаю, что ситуация значительно шире. Идет большая игра вокруг Украины. Де-факто они признали, что есть два разных народа, потому что если статья публикуется на русском и украинском, значит, есть отдельный народ с отдельным языком", - отметил Загородний.Читайте такжеСтатья Путина об Украине: бывший депутат Госдумы объяснил планы хозяина Кремля

Также он добавил, что статья Путина указывает на попытку Кремля устроить торги с Западом. Такой расклад реализуется по причине неформальных соглашений Европы с Путиным и неуверенной позиции администрации Джо Байдена.

"Если внимательно прочитать статью – это дополнительные территориальные претензии к Украине, снова попытка навязать мнение, что это зона российского влияния, торговля с Западом. Поскольку наши так называемые союзники в Европе идут на неформальное соглашение с Путиным, мы видим невнятную позицию, в том числе администрации Байдена", - подчеркнул Тарас Загородний.

Статья Путина об Украине