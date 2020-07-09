Порошенко может назначать своих людей при Зеленском – Деркач

Петр Порошенко может назначать своих людей при Владимире Зеленском, сказал Андрей Деркач / УНИАН

Нардеп Андрей Деркач заявил, что у бывшего президента Петра Порошенко осталось колоссальное влияние на украинские государственные органы власти.

Экс-президент может назначать своих людей при президенте Владимире Зеленском, рассказал политик на новой пресс-конференции, ссылаясь на записи разговоров.

По его словам, Порошенко помогают коррумпированные представители Демократической партии США.

"У Порошенко осталось колоссальное влияние на государственные органы власти. С помощью кураторов в лице отдельных коррумпированных представителей Демократической партии США, он способен назначать и расставлять своих людей при президенте Зеленском...", – заявил Деркач.Читайте такжеПорошенко планировал диверсию в Крыму

Ранее Андрей Деркач говорил, что Петр Порошенко на посту президента создал организованную преступную группу, в "банду", в частности, входил тогдашний руководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки.