Порошенко "под страхом привода" все-таки явился на допрос в СБУ

Порошенко прибыл на допрос в СБУ / УНИАН

СБУ все-таки удалось допросить народного депутата от Европейской солидарности, пятого президента Украины Петра Порошенко в деле народных депутатов - Виктора Медведчука и Тараса Козака, передает УНН.

Так, Порошенко вышел из здания СБУ после допроса, который длился более 3 часов.

Добавим, что Порошенко пришел сегодня в СБУ после угроз принудительно его привести на допрос по делу нардепов Медведчука и Козака.

До этого пятый президент дважды игнорировал допрос.

Кроме того, на вопрос журналиста, что в первую очередь интересовало СБУ, Порошенко ответил: "Их интересовало каким образом они будут пытаться легализовать..".

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Порошенко не договорил, что именно пытаются легализовать, и ушел с брифинга, попросив обратиться с вопросами к адвокатам.

Санкции против Виктора Медведчука:

Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.

Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.