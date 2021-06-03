"Зачистка" Медведчука и Порошенко: эксперт объяснил сценарий Банковой

Виктор Медведчук / Reuters

Публикацией "пленок" Медведчука Офис президента пытается расчистить политическую площадку под возможные досрочные президентские выборы от потенциальных соперников, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Как пишет он в материале на Главреде, стратегия Баноковой заключается в том, чтобы "зачистить фланги справа и слева - то есть убрать Медведчука, а вместе с ним – и Порошенко", чтобы в конце-концов соперником Владимира Зеленского остался только Юрий Бойко.

"Зеленский сейчас ушел на правый фланг с патриотической риторикой и ему надо убрать с него Порошенко – чтобы там не было большего патриота, чем Зеленский, ведь именно Порошенко сейчас выглядит большим патриотом", - считает эксперт.

В то же время он предупредл, что у Порошенко стабильно устойчивое электоральное ядро, которое Зеленскому будет трудно расколоть.

"И Медведчук, и Порошенко, со своей стороны, и в дальнейшем все записанное на пленках будут отрицать и говорить, что это фейк, монтаж и происки врагов. Причем эта примитивная защита - "не помню", "не было" и "не знаю" - довольно действенна. Поэтому Порошенко будет говорить, что его не проинформировали [о записи], а Медведчук будет опираться на Козака, которого мы вряд ли увидим в стране в ближайшее время", - добавил Кочетков.

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Санкции против Виктора Медведчука: