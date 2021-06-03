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"Зачистка" Медведчука и Порошенко: эксперт объяснил сценарий Банковой

3 июня 2021, 02:14
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Александр Кочетков оценил скандал с публикацией "пленок Медведчука".

Медведчук
Виктор Медведчук / Reuters

Публикацией "пленок" Медведчука Офис президента пытается расчистить политическую площадку под возможные досрочные президентские выборы от потенциальных соперников, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Как пишет он в материале на Главреде, стратегия Баноковой заключается в том, чтобы "зачистить фланги справа и слева - то есть убрать Медведчука, а вместе с ним – и Порошенко", чтобы в конце-концов соперником Владимира Зеленского остался только Юрий Бойко.

"Зеленский сейчас ушел на правый фланг с патриотической риторикой и ему надо убрать с него Порошенко – чтобы там не было большего патриота, чем Зеленский, ведь именно Порошенко сейчас выглядит большим патриотом", - считает эксперт.

В то же время он предупредл, что у Порошенко стабильно устойчивое электоральное ядро, которое Зеленскому будет трудно расколоть.

"И Медведчук, и Порошенко, со своей стороны, и в дальнейшем все записанное на пленках будут отрицать и говорить, что это фейк, монтаж и происки врагов. Причем эта примитивная защита - "не помню", "не было" и "не знаю" - довольно действенна. Поэтому Порошенко будет говорить, что его не проинформировали [о записи], а Медведчук будет опираться на Козака, которого мы вряд ли увидим в стране в ближайшее время", - добавил Кочетков.

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
  • 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Александр Кочетков новости Украины
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