Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с Зеленским

Премьер-министр Британии якобы намеренно дал камерам зафиксировать кадр с объятиями.

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Встреча Зеленского и Стармера / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Стармер специально вышел на улицу, чтобы поздравить Зеленского

Так он послал сигналы Белому дому, что Британия на стороне Украины

Премьер-министр Британии Кир Стармер специально вышел на улицу, чтобы поздравить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет журналист Sky News Сэм Коутс.

По его словам, Стармер специально обнял Владимира Зеленского на камеры, таким образом послав сигналы Белому дому, что Британия на стороне Украины.

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"Кир Стармер, который не является тактильной личностью, если быть честным, обнимает президента Зеленского. Это было сделано для того, чтобы это увидели во всем мире, и особенно в Белом доме", - говорится в сообщении.

Журналист также добавил, что премьер-министр Британии даже намеренно дал камерам зафиксировать кадр с объятиями, чтобы убедиться, что никто не сможет сомневаться в том, какую сторону он выбрал в этой войне России против Украины, независимо от взглядов президента и вице-президента США.

Встреча Зеленского и Стармера - видео:

Встреча Зеленского и Стармера - что известно

Как сообщал Главред, 1 марта в Лондоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стармер лично встретил Зеленского у входа в резиденцию главы правительства.

В частности, Стармер заверил, что Великобритания "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

В то же время, президент Украины поблагодарил Стармера за поддержку и короля Карла III за приглашение на встречу с ним завтра, 2 марта.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

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